Scandalo rifiuti, ecco persone ed enti coinvolti

Una sfilza di parti offese, tra cui l’Osservatorio di Borgoglione, 25 comuni della provincia di Perugia, Federconsumatori provinciale di Perugia. Ecco chi potrà costituirsi parte civile all’udienza preliminare del 4 dicembre a cui approda l’inchiesta Spazzatura d’oro Connection. E’ la presunta maxi truffa legata alla gestione dei rifiuti prodotti nell’Ati 2. Nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Valentina Manuali compaiono 16 nomi e sette società.



Il pm Manuali, in particolare, resta ferma nella contestazione dell’associazione a delinquere a Giuseppe Sassaroli, Giuliano Cecili, Roberto Damiano, Silvio Marano, Luciano Sisani, Luca Rotondi, Furio e Ferdinando Baldini, Renato Antonio Presilla, Giosanna Pani. Sassaroli, ex vertice Gesenu, quale “promotore e organizzatore”, gli altri come compartecipi. I reati-fine contestati a vario titolo: traffico e gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale, falso in registri e in atto pubblico, frode in pubbliche forniture, truffa aggravata. Attività illecite – ritiene la procura di Perugia - per consentire “ingiusti profitti” da parte di Gesenu, Trasimeno servizi ambientali e Gest srl. Ossia i “gestori totali”, sotto il profilo del trasporto, recupero, smaltimento, nell’ambito dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani prodotti nell’Ambito territoriale integrato 2.

Rispunta, arricchito, anche il filone dei dipendenti pubblici che – secondo la procura – avrebbero chiuso gli occhi su ciò che non andava, dalle parti di Arpa, Provincia e Regione.