Strutture ricettive al setaccio: sanzioni e denunce anche per lavoro nero

Agriturismi, country house e bed & breakfast sotto la lente della guardia di finanza in provincia di Perugia. Su 40 controlli, quasi per quasi metà delle strutture sono scattate sanzioni amministrative e fiscali, e, in taluni casi, penali. Le violazioni elevate vanno dalla mancata comunicazione ai Comuni dell’inizio dell’attività sino alla denuncia all’autorità giudiziaria per l’omessa informazione all’autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate in strutture ricettive. Le Fiamme Gialle, durante le loro ispezioni, hanno scoperto in tre strutture ricettive 14 lavoratori completamente in “nero”. Per questo motivo, nei confronti di uno degli imprenditori è immediatamente scattata la richiesta ai competenti uffici del provvedimento di sospensione dell’attività.