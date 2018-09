Dal bosco spuntano calici sacri

La segnalazione, pervenuta ai poliziotti, era di un cittadino che aveva rinvenuto della refurtiva in una zona boschiva alle porte di Marsciano. Sul posto gli agenti prendevano contatto con il richiedente, che aveva la passione delle ricerca di metalli in zone di campagna con il metal detector e che, durante le ricerche, aveva trovato sotterrato un sacco contenente oggetti vari. Dal sacco spuntavano fuori 5 calici da messa, tre basamenti e altre parti di calici ed un ostensorio. Quindi i ladri, visto che non erano oggetti di valore, forse avevamo deciso di disfarsene, seppellendoli. Proseguono le indagini per individuare il luogo sacro dove si sarebbero consumati i furti.