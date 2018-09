Lo sposo scappa con i soldi regalo di nozze, rissa al pranzo nuziale

Prende i soldi e... scappa. Protagonista lo sposo che, nel giorno del matrimonio, dopo la celebrazione solenne, ha lasciato con una scusa la moglie all'ingresso del ristorante, ha preso le buste con i soldi offerti da amici e parenti come regalo di nozze e si è allontanato per qualche ora. Giusto il tempo di spendere e spandere (non si sa come...) buona parte del denaro.

Poi è ricomparso sulla scena, presentandosi al ristorante dove intanto era iniziato il ricevimento.

"E' successo in un ristorante di Trecase, in provincia di Napoli - riferisce TgCom24 il 24 settembre 2018 - e il matrimonio è finito in rissa tra i parenti".

Quando infatti lo sposo - un militare originario di Roma - si è ripresentato a moglie e parenti, "lo zio della sposa - riferisce ancora TgCom 24 - lo ha aggredito verbalmente dandogli del ladro. Il neo sposo, che non ha accolto di buon grado le accuse, ha risposto con altrettanta veemenza e i due sono finiti alle mani coinvolgendo anche altri parenti intervenuti per separarli".

Giù botte da orbi mentre i titolari del ristorante, dopo un inutile tentativo di placare gli animi, non hanno potuto far altro che telefonare alle forze dell'ordine.

Ora la vicenda finirà in tribunale, mentre lo sposo è stato medicato in ospedale con varie ecchimosi e 3 giorni di prognosi.

Intanto il sito di Repubblica.it, nelle cronache di Napoli, precisa che il fatto è accaduto "in un ristorante di Cappella Nuova, nei pressi della panoramica di Trecase" e che la sposa è "una donna di Torre del Greco".