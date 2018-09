Incidente mortale, chiuso tratto dalla Perugia-Ancona

La strada statale 318 “di Valfabbrica” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda a causa di un incidente mortale (LEGGI Schianto sulla Perugia Ancona, c'è un morto).

GUARDA LE FOTO dell'incidente mortale

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita a Casacastalda per il traffico diretto a Perugia e uscita a Valfabbrica per il traffico in direzione Gubbio/Ancona. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.