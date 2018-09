"Io, aggredito da quattro tunisini poche ore prima dell'accoltellamento"

Prima dell'omicidio avvenuto intorno alle una della notte nella zona di via Mario Angelini a Perugia, un giovane residente in piazza del Bacio, Lorenzo Brunetti, è stato aggredito da quattro tunisini. E' lui stesso a raccontarlo. "Verso le 21, mentre ero a spasso con il cane e stavo per rientrare a casa, sulle scale esterne al palazzo ho visto quattro magrebini. Ho detto loro che si dovevano togliere da lì, ma uno mi ha tirato addosso una bottiglia di vetro con l’aggiunta di un colpo in pieno viso. Ormai come guardia giurata e residente, sono consapevole di essere odiati dagli spacciatori di Fontivegge, ma mai mi sarei aspettato un epilogo così violento".

Dopo poche ore, si è verificato l'accoltellamento mortale in un punto non lontano.

L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.