Esce dall'hotel e viene investito

Incidente in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. È accaduto quando erano da poco passate le 8 di sabato 22 settembre. Un turista di nazionalità straniera è stato investito da un apetto mentre usciva dall’hotel nel quale soggiornava. Il turista ha attraversatola strada facendo poca attenzione ed è stato centrato in pieno dal mezzo cadendo a terra. Sul posto subito un’ambulanza del 118 (che si trovava in zona per un altro intervento) di Assisi. Tanta paura per la vittima, che non ha perso conoscenza, ma che è stato trasportato in ospedale con ferite ad uno degli arti inferiori.