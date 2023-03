Perugia, bambini malmenati, minacciati e insultati dalla maestra in un asilo di Corciano. Indagata l'educatrice

30 marzo 2023 a

Maltrattava i bambini dell'asilo. I carabinieri di Perugia hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti della titolare di un asilo nido di Corciano indagata per il reato di maltrattamenti nei confronti di bambini tra i 6 mesi e i 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Perugia: la donna non può più avvicinarsi all'asilo in cui lavorava come responsabile ed educatrice. Le indagini sono state eseguite tramite intercettazioni audio e video che hanno documentato, all'interno della struttura, diversi episodi di maltrattamenti nei confronti dei bambini. I piccoli sarebbero stati offesi, strattonati e malmenati. A essere maltrattati sono stati i bambini con maggiori difficoltà e non in grado di raccontare ai genitori quanto accadeva. Gli accertamenti sono iniziati dopo una denuncia. I maltrattamenti secondo gli inquirenti sono avvenuti in modo abituale. I comportamenti dell'educatrice indagata sono stati definiti "gravemente lesivi" per l'integrità psichica e fisica dei piccoli.

