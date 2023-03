Terremoto, di magnitudo 4.6 in Molise. Scossa avvertita anche in Campania, Lazio, Puglia e Abruzzo

29 marzo 2023 a

Nuovo forte terremoto nel nostro Paese. Alle ore 23.52 di martedì 28 marzo, i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 4.6. L'epicentro è stato individuato in provincia di Campobasso, per l'esattezza nei pressi di Montagano (comune con poco più di mille abitanti), a 23 chilometri di profondità. Oltre che in Molise, scossa è stata chiaramente avvertita in alcune aree della Campania, della Puglia, dell'Abruzzo e del Lazio. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o edifici.

