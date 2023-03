Tommaso Lisetti, l'ennesima vita spezzata sulle strade

Carlo Stocchi 28 marzo 2023 a

a

a

Era atteso al ristorante in cui lavorava come aiuto cuoco per un pranzo importante. Invece la vita di Tommaso Lisetti si è spezzata lungo la provinciale 221, a poca distanza da Lerchi, frazione di Città di Castello. Il giovane è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale. Erano da poco passate le 8,15: il 24enne era in auto e si stava dirigendo verso Citerna. Appena superato il bivio per Celle, l’incidente. L’auto e un tir si si sono schiantate frontalmente. Un boato, la Fiat Panda di colore nero ha finito la sua corsa in un fossato. Il tir si è fermato in un campo coltivato, a lato della strada. I pompieri estraggono dall’auto il ventiquattrenne: subito i sanitari iniziano le manovre di rianimazione. Nel frattempo viene chiamato anche l’elisoccorso, che parte da Ancona, per un eventuale trasporto del ragazzo all’ospedale adeguato ai traumi subiti dal giovane più vicino. Ma quando l’elicottero atterra nel campo vicino alla strada, per Tommaso non c'è più nulla fare: i medici hanno già decretato il decesso. Una vita spezzata ad appena 24 anni. La salma è stata trasportarla all’ospedale di Città di Castello, dove verrà sottoposta a eventuali analisi cliniche. Sotto shock il conducente del tir: secondo i primi e parziali risultati, il 46enne sta bene.

Ampi servizi completi sul Corriere dell'Umbria del 28 marzo

Martina muore a 23 anni. Grave un uomo di 78. Drammatico schianto sulla statale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.