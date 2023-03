Perugia, ancora una spaccata: i ladri arrestati dopo l'inseguimento

Julie Mary Marini 25 marzo 2023 a

Ancora una spaccata a Perugia, ma stavolta finisce con le manette. Nella serata di venerdì 24 marzo, la Polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di origini tunisine di 41 anni e un cittadino spagnolo di 40, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato, ricettazione e, per il solo tunisino, resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle ore 22 alla sala operativa è arrivata la segnalazione di un colpo ai danni di un supermercato di Ellera. Gli agenti hanno bloccato i due soggetti a bordo di una Suzuki Swift rubata e già utilizzata nei giorni precedenti come ariete per sfondare vetrine e porte e introdursi all'interno degli esercizi commerciali.

Recuperata parte del bottino delle spaccate

La polizia in un comunicato stampa spiega che lo spagnolo è stato subito bloccato, mentre il tunisino ha cercato di fuggire, buttando via, mentre correva, una parte della refurtiva che aveva tra le mani. Gli agenti lo hanno inseguito e raggiunto, l'uomo si è scagliato contro di loro, ma alla fine è stato bloccato. Un poliziotto è stato costretto a ricorrere alle cure mediche, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Presa la gang delle spaccate

Le immagini del sistema di sorveglianza hanno confermato che gli autori del colpo erano ovviamente loro. Recuperata la merce rubata, materiale tecnologico e di telefonia per un valore di circa 4mila euro, subito restituita ai proprietari, così come la vettura rubata. Lo spagnolo e il tunisino sono stati arrestati e trasportati nel carcere di Capanne.

Tentato furto, sfondano porta vetri di un supermercato

