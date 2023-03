Maltrattava la mamma e la sorella per avere i soldi per la droga: arrestata

25 marzo 2023 a

a

a

Maltrattava la mamma e la sorella minore. E' finita agli arresti domiciliari. Sono stati i carabinieri di Trevi a eseguire l'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Spoleto, nei confronti di una donna italiana. Le indagini dei carabinieri, avviate a seguito delle denunce da parte della madre, hanno accertato una serie di condotte, nel periodo gennaio 2022 – gennaio 2023, in cui la donna ha sottoposto ad atti di violenza morale e psicologica le due vittime, tenendo nei loro confronti atteggiamenti minacciosi e aggressivi. Tutto accadeva tra le mure domestiche. La donna chiedeva continuamente denaro per acquistare droga. In una occasione ha spintonato la mamma, in un'altra l'ha aggredita verbalmente con parole offensive e ha danneggiato oggetti in casa, in un'altra ancora le ha scaraventato contro una sedia, fortunatamente senza colpirla. Nell'ultimo episodio, la donna, durante la notte è rientrata in casa notevolmente alterata. Ha iniziato a bussare alla porta della sorella minore, costringendola ad aprire. Le vittime hanno chiesto l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a riportare la calma. Dopo le formalità di rito, è stata accompagnata in una struttura specializzata dove sconterà il periodo di detenzione domiciliare.

A 14 anni ferisce con una coltellata un 17enne per questioni di droga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.