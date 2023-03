Terni, Martina muore a 23 anni. Il drammatico schianto sulla statale. Grave un uomo

25 marzo 2023 a

Si chiamava Martina Medori e aveva soltanto 23 anni. E' la vittima del drammatico incidente stradale di venerdì 24 marzo, sulla statale 79 bis Terni-Rieti. All'altezza dello svincolo Valnerina, si sono schiantate frontalmente una Jaguar e la Hyundai condotta dalla ragazza. Niente da fare per la giovane. L'uomo al volante dell'altra vettura, 78 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria di Terni. La salma della 23enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria, Elena Neri è il pubblico ministero che si occupa del caso. Un testimone avrebbe riferito le dinamiche dell'incidente. Sul posto per i rilievi carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. Martina era un'operatrice sociale dell’azienda ospedaliera di Terni. Lascia i genitori e la sorella. Gli amici la ricordano come solare, dolce e molto sensibile.

