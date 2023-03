Terremoto, oltre mille interventi dei vigili del fuoco in Altotevere

21 marzo 2023 a

a

a

Oltre mille interventi. Per l'esattezza 1.017. Sono quelli effettuati dai vigili del fuoco a seguito del terremoto che ha colpito l'Altotevere il 9 marzo. Di questi 585 sono stati effettuati per sopralluoghi e verifiche, 257 per la messa in sicurezza di edifici e rimozione di parti pericolanti e 175 per il supporto alla popolazione per il recupero dei beni nelle strutture inagibili.

Nuova scossa di terremoto: magnitudo 2.7. Lo sciame sismico continua

Sono gli stessi vigili del fuoco a ufficializzare l'attività effettuata e a spiegare che considerato il notevole calo di nuove richieste, da mercoledì 22 marzo il presidio temporaneamente allestito nei luoghi colpiti dallo sciame sismico, viene trasferito nel comando di Perugia, in base alle disposizioni concertate con il Comune di Umbertide.

Ordinanza del Comune chiude il cimitero di Castiglione Ugolino a causa del terremoto

"D'ora in avanti - spiegano i vigili del fuoco - tutti gli interventi inerenti all'emergenza terremoto saranno gestiti in maniera diretta dalla sala operativa provinciale del Comando di Perugia, attenendosi alle procedure ordinarie di richiesta tramite il Numero unico europeo per le emergenze 112 o, altrimenti, dovranno pervenire presso i Coc istituiti per l'evento emergenziale, i quali si interfacceranno direttamente con il Comando interessato".

Il capo regionale della protezione civile: "Ricostruzione in 4 anni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.