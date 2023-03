Umbria oculata nelle consulenze: è la seconda Regione meno spendacciona in Italia

19 marzo 2023 a

a

a

L’Umbria è fra le Regioni che spendono meno per incarichi libero-professionali inerenti studi, ricerca e consulenza. Infatti con 24.186,18 euro è la seconda meno spendacciona, solo il Trentino Alto Adige è quella che, in valori assoluti, ha la minore spesa (17.875,00) dimostrandosi la più oculata di tutte. È quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ’Pitagorà, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Tesei incontra Salvini al Mit, sul tavolo le priorità infrastrutturali

Il servizio completo sul Corriere dell'Umbria in edicola domenica 19 marzo







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.