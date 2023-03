Courmayeur, due sciatori dispersi dopo la valanga. Soccorsi resi difficili dalle condizioni meteo

19 marzo 2023 a

Sono due gli sciatori dispersi per una valanga che è staccata nel canalone del Vesses, sopra il comune di Courmayeur, in Valle D’Aosta. La squadra dei soccorsi via terra ha raggiunto il luogo del distacco. Due sciatori sono stati individuati, in buone condizioni generali che hanno riferito di altri due sciatori, che risultano dispersi. Lo ha riferito il soccorso alpino sottolineando che le operazioni di ricerca proseguono e che in considerazione di una lieve temporanea schiarita si tenterà un avvicendamento in elicottero.

