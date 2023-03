Terni, voleva sesso e lezioni di inglese per farsi pagare la droga. Arrestato con il complice

17 marzo 2023 a

Invece di farsi pagare le dosi di droga con i soldi, chiedeva alle clienti prestazioni sessuali o lezioni di inglese. Lo spacciatore, 37 anni, è stato tradotto in carcere su ordine del gip di Terni. Misura notificata anche all'amico 23enne, che era già detenuto. I due, nigeriani, erano stati sorpresi dalla polizia a Terni il 30 novembre in una abitazione del centro cittadino. Gli agenti all'interno avevano trovato una importante quantità di droga e materiale per confezionare le dosi. Entrambi avevano negato di risiedere nell'appartamento, sostenendo di essere di passaggio. Il 23enne, invece, in quel momento era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova (tribunale di sorveglianza di Sassari) sempre per spaccio: era stato preso dopo aver ingerito 77 ovuli di eroina, 850 grammi. Poi era arrivato a Terni e si era fermato nella casa della droga. Il tribunale di Spoleto aveva quindi ripristinato la detenzione. Le indagini hanno poi fatto emergere la responsabilità di entrambi i nigeriani nello spaccio di stupefacenti nell'appartamento. Gli investigatori hanno ascoltato i clienti che hanno confermato l'attività dei pusher. A inchiodarli sono state in particolare due ragazze.

