Perugia, palpeggia una donna incinta: assolto per vizio totale di mente

16 marzo 2023 a

a

a

A Perugia assolto perché non imputabile in quanto affetto da vizio totale di mente un 43enne italiano che era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. L'uomo era stato arrestato dalla polizia perché aveva palpeggiato una donna incinta e si era toccato davanti a un'altra nell'area verde del parco di Ponte Felcino. A chiamare la polizia era stato il marito della donna incinta che, al parco insieme alla figlia, era stata toccata dal 43enne che aveva pure sfiorato la piccola. Era stata lei stessa a metterlo in fuga dopo l'episodio mentre scendeva dalla macchina con la bambina. Poco dopo era stato raggiunto dalla polizia nella sua abitazione e lì aveva tenuto un comportamento minaccioso e aggressivo verso gli agenti. L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Gentili, è seguito dal servizio di igiene mentale presso cui è in cura e pure dai servizi sociali.

F.M.

Chiede sesso a pagamento a una ragazzina: denunciato per molestie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.