Perugia, sesso davanti a una scuola: denunciati un ottantenne e una donna straniera

Alessandro Antonini 16 marzo 2023 a

Fa sesso con una donna, in auto, proprio davanti alla scuola di San Sisto, nel comune di Perugia. Di mattino. Lui è un ultraottantenne e la signora una rumena. Sono stati scoperti dalla polizia locale, su segnalazione di residenti, e denunciati per atti osceni in luogo pubblico. L’ufficio sicurezza urbana della municipale contesta anche l’aggravante della presenza della scuola nelle immediate adiacenze e “quindi di un pericolo per i minori che in quel momento si trovavano all’esterno dell’edificio e che avrebbero potuto assistere agli atti, un uomo italiano e una donna residente a Perugia, di origine rumena, che consumavano un rapporto sessuale nel veicolo dell’uomo, in un parcheggio nelle immediate vicinanze della scuola e ben visibile dalla stessa”, fa sapere in una nota il corpo di polizia locale guidato dalla comandante Nicoletta Caponi. Non è la prima volta che alla polizia locale e alle forze dell’ordine arrivano segnalazioni di uomini che si appartano con donne, per lo più prostitute, in zone pubbliche. Nei mesi scorsi uno è stato fotografato all’interno di un prefabbricato di un cantiere mentre era con una donna seminuda. L’immagine è stata postata sui social. Il comitato progetto Fontivegge ha denunciato il caso di via Canali: la prostituzione - anche minorile - in quella strada è così fiorente che anche impiegate e residenti vengono scambiate per lucciole e infastidite da uomini provenienti da tutta l’Umbria che accostano a bordo delle loro auto. Nelle principali vie del sesso di Perugia viene anche firmata ogni anno un’ordinanza - vigente dalla primavera all’autunno - che prevede multe da 450 euro per chi si intrattiene con le lucciole per strada.

