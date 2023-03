Foligno, rubano il portafoglio a una cliente del supermercato. Arrestate

13 marzo 2023 a

Nel fine settimana gli agenti della polizia del commissariato di Foligno, sono intervenuti in un supermercato cittadino dove erano state segnalate due cittadine bulgare sospette. Le donne sono state viste aggirarsi ripetutamente nel reparto ortofrutta e avvicinarsi – al punto da sfiorare un contatto fisico – a una signora intenta a scegliere la merce da acquistare. L’addetto alla sicurezza, temendo che le due donne stessero per compiere un atto illecito, le ha tenute sotto osservazione. Pochi istanti più tardi il vigilantes ha visto una delle due infilare una mano nella borsa della signora.

Quando le due straniere hanno oltrepassato la cassa, cercando di allontanarsi dal negozio, l'addetto alla sicurezza le ha fermate e trattenute in attesa dell'arrivo della polizia, che intanto era stata allertata. Gli agenti hanno provveduto a identificare le due bulgare (già note alla polizia per precedenti reati di furto aggravato, utilizzo indebito di carte di credito e ricettazione) che sottoposte a controllo, sono state trovate in possesso del portafogli della cliente, contenente 150 euro e documenti personali.

Le due donne sono state arrestate in flagranza di reato per concorso di di furto pluriaggravato. Il portafoglio è stato immediatamente restituito. L'arresto è stato convalidato e nei confronti delle due straniere è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Foligno.

