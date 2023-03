Perugia, stop treni per il terremoto: insulta, minaccia e aggredisce capotreno. Denunciato

12 marzo 2023 a

La polizia di Perugia sabato è intervenuta nella stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni per la presenza di un uomo – cittadino italiano, classe 1972 – che ha minacciato e aggredito il capotreno. Gli agenti hanno sentito il dipendente dell’azienda ferroviaria. Ha raccontato che a seguito del sisma, che ha interessato l’Umbria, tutti i viaggi in treno erano stati sospesi e sostituiti con autobus. Quando i passeggeri sono stati informati, il 51enne è andato in escandescenza, ha dapprima iniziato a insultare il capotreno e a minacciarlo, poi l'ha aggredito fisicamente. Avvicinato dai poliziotti, l'uomo ha continuato a essere aggressivo. E' stato accompagnato in Questura e al termine delle attività di rito è stato denunciato per minacce, oltraggio e percosse a pubblico ufficiale.

