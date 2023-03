Migranti, barcone si rovescia: altra tragedia del mare. Le ong: "L'Italia li ha lasciati morire"

12 marzo 2023 a

a

a

Ancora una tragedia del mare e nuovi migranti morti. Secondo le prime notizie, al largo della Libia sarebbe affondato un barcone con a bordo almeno 47 persone. A dare la notizia è stata Alarm phone che ha spiegato di aver perso i contatti con gli immigrati. "La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione". Alarm phone in seguito ha twittato che "siamo scioccati. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate. Dalle 2.28 dell'11 marzo, le autorità erano informate dell'urgenza e della situazione di pericolo. Le autorità italiane hanno ritardato deliberatamente i soccorsi, lasciandole morire". Mediterranea Saving Humans fa sapere che “secondo diverse fonti la barca si è rovesciata stamattina e molte delle 47 persone a bordo risultano disperse. Nessuno è intervenuto per oltre 24 ore".

In tre mesi sbarcati in Italia oltre 17 mila migranti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.