Terremoto, scuole chiuse per due giorni a Perugia, Altotevere e in numerosi altri comuni

09 marzo 2023 a

A Perugia scuole di ogni ordine e grado chiuse per due giorni a seguito delle scosse di terremoto. Il sindaco Andrea Romizi ha firmato l'ordinanza per consentire le verifiche tecniche sugli edifici ed evitare gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica. Il provvedimento riguarda le scuole pubbliche e private. Oltre a Perugia, ovviamente ordinanza di chiusura anche a Umbertide e Città di Castello, ma provvedimenti simili sono stati presi anche in numerosi altri comuni: Gubbio, Costacciaro, Assisi, Bastia, Gualdo Tadino, Scheggia, Cannara, Castiglione del Lago, Magione, Passignano, Valfabbrica, Spello, Foligno, Fossato di Vico e Nocera Umbra.

