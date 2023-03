Terremoto, evacuate quattro palazzine, due abitazioni e un'azienda. Danni lievi

09 marzo 2023 a

a

a

Quattro palazzine e due abitazioni evacuate, così come un'azienda, la Terex. Quest'ultima presenta una trave lesionata. Complessivamente sono una trentina le persone costrette a lasciare le loro abitazioni. E' il bilancio delle verifiche dei vigili del fuoco, effettuate dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Umbertide. I vigili hanno spiegato che sono state riscontrate solo lievi lesioni, quasi del tutto superficiali. Le evacuazioni sono avvenute tutte le territorio comunale di Umbertide, nelle frazioni di Pierantonio, Badia di Montecorona e Pian D'Assino, Le richieste di intervento sono state numerose e sul posto hanno operato cinque squadre e tre funzionari tecnici. In alcuni casi sono state emesse interdizioni preventive, anche per tranquillizzare alcuni residenti.

Video su questo argomento Attimi di paura: le ragazze escono di corsa dal bar

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.