Perugia, aggredisce la mamma e colpisce i familiari con il coltello: denunciata

Ha aggredito la madre e l'ha percossa: è stata denunciata. E' accaduto a Perugia. La polizia è intervenuta in una abitazione per una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che una 33enne, in stato di agitazione, era trattenuta dai familiari. I poliziotti hanno sentito i presenti che hanno raccontato che la donna si è presentata in casa della mamma in stato di alterazione, probabilmente a causa di sostanze stupefacenti. Dopo un'animata discussione, si è scagliata contro la signora. L'intervento dei familiari ha consentito di sedare la lite. Ma quando la situazione sembrava essere tornata alla calma, la donna, una 33enne colombiana, ha impugnato un coltello da cucina e iniziato a minacciare i presenti. Cercando di contenere la furia della giovane, alcuni familiari sono rimasti feriti alle mani. Gli agenti hanno chiesto l'intervento del personale sanitario, poi hanno accompagnato la donna in questura, dove è emerso che su di lei gravava un ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, provvedimento comunicato a novembre. La colombiana è stata denunciata all'autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali aggravate e inottemperanza all’ordine del Questore. Il coltello è stato sequestrato.

