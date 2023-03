Terremoto in Umbria, crollata in parte l'ex stazione di Montecorona. Era già in condizioni disastrose

09 marzo 2023 a

I vigili del fuoco hanno segnalato piccoli crolli per alcuni edifici fatiscenti a causa della scossa di terremoto di oggi, giovedì 9 marzo, di magnitudo 4.4 con epicentro nel territorio comunale di Umbertide. Tra questi crolli c'è quello di una parte dell'ex stazione ferroviaria di Montecorona, che era già in pessime condizioni. Montecorona è una frazione alle porte di Umbertide e l'ex stazione è davanti alla linea ferroviaria attualmente attiva dell'ex Fcu. I treni sono stati momentaneamente sospesi per effettuare i dovuti controlli.

Umbria, forte scossa di terremoto in provincia di Perugia

