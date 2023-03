Terremoto, domani scuole chiuse nel territorio di Umbertide. I vigili del fuoco: "Crolli su edifici fatiscenti"

09 marzo 2023 a

a

a

Paura e in alcuni casi (rari), scene di panico a Umbertide, in provincia di Perugia, epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 4.4, registrata alle ore 16.05 di oggi, giovedì 9 marzo. La maggior parte dei cittadini si è immediatamente riversata nelle strade. Stessa situazione nella vicina frazione di Trestina e nella zona di Città di Castello, così come in tutti i paesi dell'Altotevere. Il forte terremoto era stato preceduto da oltre dieci scosse molto lievi, sempre con epicentri in Altotevere. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha già annunciato che le scuole nella giornata di domani, venerdì 10 marzo, resteranno chiuse in via precauzionale.

Crolli - Stando alle prime verifiche dei vigili del fuoco, si sono verificati "piccoli crolli legati a edifici fatiscenti. Stanno giungendo alla centrale operativa numerose telefonate, nella maggior parte per richieste di informazioni. Nessuna persona coinvolta al momento. Attivato un sorvolo su tutta l'area dell'epicentro tra Umbertide e Montone". I vigili del fuoco specificano che per crolli si intendono "distacchi di intonaco o fenomeni simili".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.