Norcia, entro il 2025 la riapertura della basilica di San Benedetto

09 marzo 2023 a

a

a

Willibrordus Sluijters, capo Unità della Direzione Regio per la politica regionale e urbana, e Nicola Loi, responsabile per l’Umbria della Commissione Europea Direzione Regio, hanno visitato il cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia, crollata in seguito agli eventi sismici del 2016, e in parte finanziata con i fondi Por Umbria Fesr – Programma Operativo Regionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, stanziati dall’Unione Europea. Nella visita i funzionari - oltre che da Paolo Iannelli, Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma - sono stati accompagnati dagli assessori regionali, Paola Agabiti e Enrico Melasecche, dal direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, Stefano Nodessi, dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno e dalla dottoressa Vanessa Squadroni della Soprintendenza dell’Umbria che cura la direzione dei lavori della Basilica. Per la Regione Umbria erano presenti i dirigenti Cristina Corritoro, Emanuele Proietti e Paolo Gattini.

Nel corso della visita è stato fatto il punto sull’avanzamento dei lavori relativi al primo lotto e che hanno interessato la Basilica dedicata al Santo Patrono d’Europa, dove è stata ricostruita la cripta nella sua conformazione architettonica con la volta in muratura, sono stati ricollocati i pilastri nella navata e si stanno ricostruendo le pareti dell’edificio. Inoltre, è stato ricomposto fedelmente con le pietre originarie il portale e l’arco gotico che era presente sotto il portico delle misure. I tecnici hanno evidenziato ai funzionari come per l’esecuzione dei lavori si stiano adottando tecniche che permettono di utilizzare materiali tradizionali migliorando però la capacità resistente dell’edificio, visto che l’Appennino centrale è una tra le zone più sismiche d’Italia. Con il primo lotto dei lavori è prevista anche la ricostruzione del campanile e la copertura della chiesa. I lavori stanno procedendo speditamente e l’obiettivo è finire entro il 2023. Mentre la conclusione dell'intervento complessivo e la riapertura della basilica sono previsti per il 2025.

“Sono opere che fanno vedere la luce a una comunità e un territorio gravemente colpito dal sisma” – ha commentato l’assessore Paola Agabiti, evidenziando anche “la grande forza di chi vive nelle aree del cratere e il grande attaccamento alle proprie radici”. L’assessore Enrico Melasecche, constatando il grande lavoro fin qui svolto, con rigore filologico, recuperando pietra su pietra, ha ringraziato tutti i tecnici e le maestranze che si sono fin qui adoperati ed ha fatto auspici affinchè il cronoprogramma serrato fin qui rispettato possa concludersi al più presto, restituendo alla città di Norcia ma anche e soprattutto all’intera Europa, la basilica del suo santo protettore, simbolo di civiltà, di pace, di operosità.

Disabile morta, c'è una persona indagata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.