Città di Castello, perde il portafogli pieno di soldi e una donna se ne appropria. Scoperta e denunciata dalla polizia locale

08 marzo 2023 a

A Città di Castello storia a lieto fine. Smarrisce il portafogli pieno di soldi, ma dopo oltre due mesi ne torna in possesso grazie alla Polizia locale e alle telecamere di sorveglianza. Il 4 gennaio una cittadina di 67 anni aveva perso il portafogli con all'interno centinaia di euro. Era accaduto davanti alla sede dell'ufficio anagrafe del comune, in via XI Settembre. La signora ha presentato denuncia alla Polizia locale che dopo mesi di indagini, grazie ai filmati dell'impianto di videosorveglianza dislocati in centro storico, ha individuato una donna che aveva raccolto il portafogli e se ne era appropriata. Alla fine ha ammesso di essere responsabile del gesto, si è pentita e si è resa disponibile a restituire il denaro. Naturalmente dovrà rispondere del suo gesto. Soddisfatto l'assessore Rodolfo Braccalenti che ha voluto ringraziare tutto il corpo di polizia, attraverso il comandante Emanuele Mattei: “Storia a lieto fine che conferma l’ottima e costante attività di ascolto e di maggior vicinanza della polizia locale alle istanze di sicurezza dei cittadini - ha spiegato - consci di essere attori importanti insieme alle altre forze dell’ordine e di polizia nell'obiettivo di far percepire maggior sicurezza ai cittadini”.

