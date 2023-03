Truffa online, affitta stanza fantasma a una ragazza e si fa versare la caparra: scoperto e denunciato

07 marzo 2023 a

a

a

Truffa online ai danni di una donna: i carabinieri di Sigillo denunciano l'autore. Aveva adescato la vittima proponendo a buon prezzo su un sito web di annunci, l’affitto di una stanza di un appartamento a cinque minuti dal centro di Roma. Una proposta molto allettante per la ragazza che di lì a poco si sarebbe dovuta trasferire per motivi di lavoro nella capitale. L'uomo le ha richiesto via whatsapp la somma di 500 euro a titolo di caparra e la giovane ha pagato tramite bonifico.

Scoperta truffa sulla vendita di un'auto usata. Denunciato dalla polizia un 50enne

Poi lei ha tentato invano di fissare un appuntamento con il presunto proprietario per poter visionare la stanza, ma lui ha puntualmente cercato di evitare l'incontro con diverse scuse, poi è scomparso nel nulla. I carabinieri di Sigillo, dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi sulle tracce del truffatore. Sul sito web hanno individuato una serie di annunci simili per tipo di offerta e periodo di pubblicazione, poi hanno recuperato i dati di chi aveva pubblicato il messaggio e verificato che corrispondevano a quelli dell'utenza telefonica usata dal truffatore per contattare la vittima.

Il tifernate ex ct della nazionale di Cuba è indagato per truffa

Nell'istituto bancario interessato dall'operazione fraudolenta, è stata acquisita la documentazione contrattuale ed è stata inoltre verificata la titolarità del conto sul quale erano stati versati i soldi. Una volta identificato, il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di truffa. E' un cinquantenne residente nella provincia di Roma.

Truffe informatiche, i consigli della polizia postale per non cadere nei tranelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.