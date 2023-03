Morti due piloti dell'Aeronautica Militare: scontro tra aerei durante un'esercitazione

07 marzo 2023 a

a

a

Dramma a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Nel corso di una esercitazione, due piloti a bordo di aerei U-208 dell'Aeronautica Militare, si sono scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina. Sono morti entrambi. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, entrambi del 60esimo stormo di Guidonia. Uno dei due velivoli è precipitato in piena campagna, l'altro su una vettura parcheggiata tra le case tra viale Roma e via delle Margherite. Solo per un vero e proprio miracolo non ci sono state altre vittime. La procura avvierà una indagine per ricostruire quanto è accaduto. La tragica notizia della morte dei due piloti è stata comunicata alle famiglie alle quali "il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell'intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio", come si legge in una nota dell'Aeronautica Militare stessa.

Lo scontro è avvenuto nell'ambito di una missione di addestramento che era stata pre-pianificata. Secondo alcuni testimoni, i due piloti hanno fatto di tutto per cercare di evitare che i velivoli precipitassero tra le case, come ha confermato il procuratore della Repubblica di Tivoli, Francesco Menditto. "Dalle prime ricostruzioni - sono le sue parole riportate dall'Agenzia Lapresse - è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato lì direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una caduta sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime".

Sull'accaduto la Forza Armata avvierà già nelle prossime ore un'inchiesta di sicurezza del volo. Lo rende noto la stessa Aeronautica Militare. Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto a pochi chilometri dall’aeroporto militare di Guidonia. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti dell'Am che hanno messo in sicurezza e circostrutto l'area dell'impatto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.