Perugia, tre chili di cocaina in auto: arrestate mamma e figlia. Incastrate dai cani. La droga avrebbe fruttato mezzo milione

06 marzo 2023 a

a

a

Tre chili di cocaina da consegnare in Sardegna. Mezzo milione di droga. Mamma e figlia, origini albanesi e residenti a Perugia, sono state scoperte e arrestate al porto di Olbia, dove erano sbarcate da un traghetto che arrivava da Civitavecchia. 43 e 23 anni, sono state pizzicate da Betty e Daff, cani che la Guardia di Finanza stava utilizzando nel porto per i controlli antidroga. Gli agenti hanno fermato l'auto delle donne per un controllo a campione e loro hanno iniziato ad agitarsi. Poi ci hanno pensato i due cani. Le verifiche hanno consentito si scoprire l'ingente carico di droga: tre involucri da un chilo ognuno in una borsa. La cocaina avrebbe fruttato mezzo milione di euro. Le donne sono state arrestate con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Sono state trasferite immediatamente nel carcere di Sassari.

Si fa spedire un pacco con un chilo di droga. Giovane arrestato dalla finanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.