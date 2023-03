Perugia, lite tra due stranieri e un commerciante. Denunciato giovane con il permesso di soggiorno scaduto dal 2018

06 marzo 2023 a

A Perugia accesa lite tra due ragazzi e il titolare di un negozio. E' intervenuta la polizia, chiamata dal commerciante. Agli agenti della Volante l'uomo ha spiegato di aver avuto l'alterco con i giovani perché loro lamentavano un errore alla cassa. Per dimostrare che si trattava di un disguido, ha mostrato il video delle telecamere di sorveglianza che hanno confermato la sua versione. I poliziotti hanno spiegato ai ragazzi che si trattava di un malinteso, poi hanno proceduto all'identificazione. Uno, cittadino nigeriano classe 1996, era sprovvisto di documenti. In questura è risultato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto nel 2018. Il 27enne è stato messo a disposizione dell'Ufficio immigrazione per la verifica della sua posizione e deferito all'autorità giudiziaria.

