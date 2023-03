Umbria, controlli della polizia stradale: in una settimana 312 multe e 394 punti patente decurtati

06 marzo 2023 a





Intensa e capillare attività di pattugliamento e controllo della sezione di Polizia Stradale di Perugia lungo le principali arterie della provincia e in particolar modo sulla E-45, cui si è affiancata una rilevante opera di prevenzione per contrastare comportamenti incauti o pericolosi alla guida. Tra i servizi vi sono quelli finalizzati al controllo dei limiti di velocità e dell’eventuale stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool o stupefacenti da parte dei conducenti con l’obiettivo di prevenire manovre pericolose per la sicurezza degli automobilisti. Nell'ultima settimana sono stati monitorati 253 veicoli e 256 persone. Gli agenti di Perugia, Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 312 infrazioni al codice della strada. Sanzioni per 83 conducenti che hanno superato i limiti di velocità previsti. Fondamentali anche i controlli finalizzati a monitorare il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose: sono state 75 le multe. Nel complesso sono state ritirate 5 patenti e decurtati 394 punti. Sequestrati 5 veicoli. Sono stati effettuati 27 interventi per soccorso stradale e in 21 casi i rilievi per incidenti stradali.

