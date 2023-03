Perugia - Siena, da oggi attivo il nuovo tutor. Attenzione alle multe

06 marzo 2023 a

A partire da oggi, lunedì 6 marzo, gli automobilisti devono fare attenzione a un nuovo tutor installato in posizione strategica. L'apparecchio per misurare la velocità non è impiantato nel territorio regionale, ma insiste su una strada percorsa quotidianamente da centinaia di umbri: la Perugia - Siena. Il comune di Rapolano Terme (provincia di Siena), dopo aver attivato il tutor in direzione Perugia, oggi "inaugura" anche quello in direzione della città del Palio, dal km 27+420 al km 22+620. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire maggiore sicurezza stradale, ma l'opposizione dell'amministrazione ha più volte protestato, spiegando che è soltanto uno strumento per fare cassa. (Foto di archivio).

