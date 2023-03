Perugia - Ternana, al derby con marijuana e hashish. Denunciati due tifosi

03 marzo 2023 a

Al derby con la droga. Nel corso del servizio di ordine pubblico della sfida di calcio Perugia–Ternana, nelle fasi di controllo e filtraggio al varco di accesso alla Curva Nord dello Stadio Renato Curi, gli agenti della polizia di Perugia, coadiuvati dal personale della Guardia di Finanza, hanno sanzionato due tifosi per possesso di sostanza stupefacente. Cittadini italiani, classe 1989 e 1978, nel corso degli ordinari controlli sono stati trovati in possesso di tre sigarette contenenti marijuana e di un involucro in cellophane contenente hashish. Sono stati sanzionati amministrativamente. Le sostanze sono state sequestrate.

