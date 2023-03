Città di Castello, violenza sessuale: quarantenne sotto accusa per aver abusato delle nipoti

Carlo Stocchi 02 marzo 2023 a

Accusa di violenza sessuale nei confronti di un quarantenne, residente nel comprensorio dell'Altotevere ma nato in una regione diversa dall'Umbria. L’uomo, secondo l'accusa, avrebbe violentato per anni una delle sue nipoti, la figlia del fratello, mentre avrebbe avuto una sola occasione con una seconda ragazzina. La drammatica vicenda si dipana fra i comuni dell'Altotevere e quelli della Valtiberina, dove vivono i protagonisti. Era il lontano 2011 quando l'uomo, non ancora trentenne, ha iniziato ad approfittare delle due piccole. Con una le attenzioni si interruppero bruscamente e quasi immediatamente. Per l'altra, invece, il morboso interesse è continuato per tanti. La vicenda ora è finita in tribunale. L’udienza preliminare si terrà il 9 marzo (foto di archivio).

