Grecia, scontro fra un treno passeggeri e un merci: 36 morti e 85 feriti

01 marzo 2023 a

a

a

Un treno merci e un treno passeggeri si sono scontrati vicino a Tempes in Grecia, a circa 380 chilometri a nord di Atene. Almeno tre dei vagoni ferroviari deragliati hanno preso fuoco. È di 36 morti in Grecia il bilancio dell' incidente ferroviario. Delle 85 persone rimaste ferite, che sono state portate negli ospedali, sono 53 quelle rimaste nelle strutture sanitarie, mentre le altre sono state dimesse. Il bilancio è stato fornito dai vigili del fuoco, citati dall’agenzia di stampa greca Amna.

Video su questo argomento Russia: almeno tre morti in esplosione su ponte in Crimea TMNews

ll treno passeggeri era diretto da Atene a Salonicco, verso nord, e secondo l’operatore ferroviario Hellenic Train a bordo viaggiavano circa 350 passeggeri. Si ritiene che molti dei morti siano stati trovati nell’area del ristorante vicino alla parte anteriore del treno passeggeri. Secondo fonti dell’ospedale della vicina città di Larissa, Al momento le cause dell’incidente non sono note.

Tragedia sulla strada, auto si schianta: tre morti e quattro feriti, tutti sullo stesso veicolo

funzionari delle ferrovie sono sotto interrogatorio da parte della polizia, ma non sono in stato di fermo. Dopo la collisione nei pressi di Tempe, piccola città vicino a una valle in cui si trovano importanti gallerie autostradali e ferroviarie, a circa 380 chilometri a nord di Atene, diversi vagoni sono deragliati e almeno tre sono andati in fiamme. I sopravvissuti hanno raccontato che diversi passeggeri sono stati scaraventati fuori attraverso i finestrini dei vagoni a causa dell’impatto, mentre altri hanno poi lottato per liberarsi dalle lamiere. «Il processo di evacuazione è in corso e si sta svolgendo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni», ha dichiarato Vassilis Varthakoyiannis, portavoce dei vigili del fuoco greci. I soccorritori, indossando lampade frontali, hanno iniziato a lavorare in mezzo a un fumo denso, estraendo pezzi di lamiere dai vagoni per cercare le persone intrappolate, mentre altri perlustravano il campo con torce elettriche e controllavano sotto i rottami.

Persona muore travolta da un treno, circolazione ferroviaria in tilt

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.