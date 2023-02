Umbria: Tesei, Coletto e Bacchetta citati in giudizio dalla Corte dei conti. Secondo la procura danno erariale da 3.8 milioni

27 febbraio 2023 a

La procura regionale della Corte dei conti dell'Umbria cita in giudizio, tra i responsabili a titolo doloso, la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto e l’ex sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta. Sono coinvolti anche dirigenti sanitari e della Regione, mentre, a titolo colposo e “pro quota”, rischiano di dover rispondere anche altri assessori. La procura contesta la violazione del "vincolo di destinazione" in merito all'eredità di Olga e Clara Mariani a Città di Castello. Per la procura il denaro doveva essere utilizzato per l'ex ospedale tifernate, mentre sarebbe finito alla Usl 1. Secondo i magistrati contabili il danno all'erario è di 3.8 milioni di euro. A dare la notizia è stato il Tgr dell'Umbria in un servizio di Andrea Rossini. L'ultima delle sorelle è scomparsa quasi quarant'anni fa. L'udienza è stata fissata a settembre. In pratica il lascito sarebbe stato utilizzato per le spese correnti e non per la riqualificazione dell'ex ospedale in stato di abbandono.

