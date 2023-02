Curzio Maltese è morto, in lutto il mondo del giornalismo

26 febbraio 2023 a

a

a

Mondo del giornalismo in lutto. E' morto Curzio Maltese. Storica firma di Repubblica, poi passato al Domani, Maltese si è spento all'età di 63 anni dopo una lunga malattia. E' stato un apprezzato giornalista, ma anche scrittore, autore televisivo e politico. Maltese era nato a Milano il 30 marzo 1959. Fratello della giornalista sportiva della Rai, Cinzia Maltese, precocemente scomparsa nel 2002. Nel 2014 si era candidato alle elezioni europee come capolista nella circoscrizione del nord-ovest italiano per L'Altra Europa con Tsipras a sostegno della Coalizione della Sinistra Radicale per Alexis Tsipras come Presidente della Commissione europea, ottenendo 31.980 preferenze. Pur risultando il primo dei non eletti della sua lista è entrato nel parlamento europeo grazie alla rinuncia di Moni Ovadia.

Addio ad Alberto Radius, il chitarrista ex leader dei Formula 3 è morto all'età di 80 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.