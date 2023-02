Strage di migranti davanti alle coste di Cutro. Decine e decine di morti. Tra le vittime anche bambini

26 febbraio 2023 a

a

a

Una tragedia. L'ennesima. Decine di migranti morti. All'alba nelle acque dello Jonio calabrese, davanti a Steccato di Cutro (provincia di Cotrone), è affondato un barcone. Il natante si è spezzato e numerose delle persone a bordo sono cadute in acqua. Decine e decine di vittime. Numerosi i corpi giù recuperati dai soccorritori. Secondo le prime informazioni erano circa 180 i migranti ammassati sul vecchio barcone che non ha retto al violento moto ondoso. Una cinquantina di persone sono state salvate. Oltre trenta, invece, i cadaveri già recuperati, tra cui bambini. Un centinaio i dispersi. Sul posto operano polizia, carabinieri, vigili del fuoto, 118 e istituzioni civili. La premier Giorgia Meloni ha espresso “profondo dolore” per quanto accaduto, dicendo che il governo lavora per “impedire le partenze” illegali e le “tragedie”. (La foto è della Croce Rossa).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.