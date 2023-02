Terremoto, trema il centro Italia: scossa nella notte di magnitudo 3.8

21 febbraio 2023 a

Terremoto, l'Italia centrale torna a tremare. Scossa di magnitudo 3.8 nella notte di martedì 21 febbraio. Alle ore 1.07 i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno registrato una scossa in provincia di Macerata. Epicentro nel territorio di Treia, a una profondità di 9 chilometri. Seconda scossa alle 4.42, stesso epicentro, stavolta di magnitudo 2.5 Poco prima, alle 4.06, un terremoto era stato registrato in provincia di Ancona, comune di Arcevia, stavolta di magnitudo 2.2. Il primo movimento tellurico è stato avvertito in tutta l'area centro sud delle Marche, in diverse aree dell'Umbria e della Toscana. Non si registrano danni. Le scuole sono state aperte regolarmente.

