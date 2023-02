Cani, gatti e non solo: inviateci le foto dei vostri pet. Saranno pubblicate su Corriere quattro zampe & co

21 febbraio 2023 a

Nuova iniziativa del Corriere. Tutti i lunedì una pagina dedicata agli animali domestici: Corriere quattro zampe & co. Servizi, notizie e approfondimenti ai pet che sempre più spesso si rivelano i veri amici dell'uomo. Ma il giornale non si limiterà agli articoli per conoscere meglio un mondo sempre pieno di novità. Pubblicheremo anche le foto di cani, gatti e altri pet dei nostri lettori: dai pesci rossi ai canarini, dai roditori ai cavalli e così via. Le immagini vanno inviate all'indirizzo email [email protected].

