Perugia, il bancomat non funziona e il cliente perde la testa. Bestemmie, insulti e minacce ai poliziotti: denunciato

20 febbraio 2023 a

a

a

Ha tentato di pagare con il bancomat i prodotti che aveva acquistato in un negozio di Perugia, ma quando l'operazione non è andata a buon fine, ha iniziato a urlare e bestemmiare. Uno dei dipendenti dell'esercizio commerciale prima ha cercato di calmare il cliente, poi ha chiamato la polizia. Agli agenti giunti sul posto, il commesso ha spiegato che nonostante i tentativi di riportarlo alla ragione, il 58enne (italiano) ha continuato con il suo atteggiamento molesto e quindi non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto. Ma non sono bastati nemmeno i poliziotti per calmare il tipo che, invece, si è scagliato anche contro loro, minacciandoli e insultandoli. A quel punto è stato fermato e condotto in Questura dove è stato identificato e denunciato minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ruba in chiesa le offerte dei fedeli: denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.