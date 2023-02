Città di Castello, anziano ruba la merce in un negozio: scoperto e denunciato

20 febbraio 2023 a

A Città di Castello gli agenti del commissariato sono intervenuti in un negozio dove era stato segnalato un uomo che, dopo essersi impossessato di alcuni articoli, aveva tentato di allontanarsi senza pagare il conto. Ai poliziotti la proprietaria ha riferito che il tipo aveva fatto suonare l'antitaccheggio. Dopo essere stato avvicinato dalla signora, inizialmente aveva negato qualsiasi addebito, poi aveva riconsegnato la refurtiva. Si tratta di un italiano di 74 anni che, una volta rintracciato, non è riuscito a dare giustificazioni plausibili. Querelato dalla commerciante, è stato accompagnato in Commissariato per gli accertamenti ed è stato denunciato per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.

