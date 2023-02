Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi uccise dallo stesso assassino?

15 febbraio 2023 a

a

a

Chi sono Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi? Le storie di entrambe risalgono al 1992 e secondo le ultime ipotesi, le loro scomparse potrebbero avere una persona in comune: l'assassino. La prima svanì nel nulla a Cesena il primo settembre, la seconda fu ritrovata senza vita nel fiume Savio qualche settimana dopo. I loro casi sono stati riaperti e ora la Procura di Forlì sembra ipotizzare il collegamento tra le due drammatiche storie, fino a ora trattate in maniera distinta. Spunta la possibilità che entrambe le ragazze siano state uccise dalla stessa persona. Il caso di Cristina è stato riaperto come omicidio (contro ignoti), mentre la morte di Chiara potrebbe non essere un suicidio, come fu archiviato allora il fascicolo. Chi l'ha visto? ha ricostruito le vicende. Sembra che al vaglio degli inquirenti ci sia il profilo di un uomo, come sostengono Marisa, mamma di Cristina, e l'avvocato Nicodemo Gentile che l'assiste. Il soggetto - che non è indagato - potrebbe essere entrato in contatto con le due ragazze attraverso gli ambienti cattolici locali di cui era un assiduo frequentatore, come le giovani. Non è tutto: avrebbe anche precedenti per violenze e molestie ai danni di almeno altre due donne. A distanza di oltre trent'anni, i casi tornano al centro della cronaca. La procura indaga nel massimo riserbo.

A Chi l'ha visto? i casi di Angela Celentano e gli omicidi di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.