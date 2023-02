Angela Celentano, chi è. Le lacrime della mamma: "Quella ragazza è mia figlia"

15 febbraio 2023 a

a

a

Quella ragazza venezuelana è Angela Celentano? Occorre attendere l'esito del test del Dna per capire se la giovane sudamericana è proprio la piccola, ormai cresciuta, che scomparse 27 anni fa durante una gita della sua famiglia sul Monte Faito. Maria e Catello, i genitori dell'allora bimba, sono convinti di sì. Quando la signora Maria ha visto le foto della ragazza, è scoppiata in un pianto ed ha esclamato: questa è mia figlia. Il dna è stato prelevato e ora si attendono gli esami. Per Maria e Catello Celentano è l'ennesima speranza, dopo anni di attese e segnalazioni che si sono rivelate non vere. Anche Rosa e Noemi, sorelle di Angela, non hanno mai smesso di credere al miracolo. Per ragioni di privacy l'identità della venezuelana non è stata resa nota ma molti dettagli sembrano compatibili con alcune caratteristiche che aveva la bimba scomparsa all'età di tre anni. Non sono solo le somiglianze a far sperare. Il padre adottivo della trentenne ha avuto contatti con la Campania. Il legale dei coniugi Celentano è riuscito ad acquisire il Dna e una volta ottenuto il profilo genetico "lo consegnerò al generale Garofano, che è il consulente di fiducia della famiglia Celentano", spiega. Sarà lui a confrontarlo con i profili genetici di Maria e Catello per verificare eventuali corrispondenze.

A Chi l'ha visto? i casi di Angela Celentano e gli omicidi di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.