Perugia, espulso dal Nicaragua sacerdote già condannato per molestie sessuali

15 febbraio 2023 a

a

a

Il governo del Nicaragua ha espulso il sacerdote italiano Cosimo Damiano Muratori che viveva nel Paese guidato dal dittatore Daniel Ortega da quarant'anni. Il francescano è accusato di essersi intromesso “in modo offensivo in questioni che riguardano solo i nicaraguensi”. Pochi giorni fa la magistratura aveva condannato il vescovo Rolando Alvarez a 26 anni di carcere. Papa Francesco nell'Angelus aveva espresso vicinanza al religioso. Muratori nelle sue omelie aveva fortemente criticato la sentenza nei confronti del vescovo. Cosimo Damiano Muratori nel 2019 è stato condannato a Perugia a 4 anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale. A denunciarlo era stata una ragazza perugina che aveva condiviso con lui l'esperienza in una missione in Guatemala dieci anni fa. Muratori avrebbe costretto la donna a subiri atti sessuali consistiti in palpeggiamenti.

Chiude in casa l'amica per fare sesso con lei: 34enne denunciato per sequestro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.