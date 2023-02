Perugia, ex giocatore colpisce con un pugno un ragazzino: dovrà pagare il risarcimento

12 febbraio 2023 a

Aveva sferrato un pugno in volto a un ragazzino minorenne che, secondo lui, aveva a sua volta colpito il figlio in campo, durante una partita di calcio nella categoria allievi dilettanti. E’ per questo motivo che un ex giocatore del Perugia - difeso dall’avvocato Carlo Bizzarri - dovrà risarcire il minore. Il giudice Francesco Loschi infatti, in sede di appello ha applicato l’amnistia ma sono rimaste le statuizioni civili quindi l’uomo dovrà corrispondere mille euro a titolo risarcitorio più le spese di costituzione di parte civile e di appello. Un conto da circa sei mila euro. Il ragazzino colpito con un pugno aveva riportato una prognosi di tre giorni e, nel procedimento si era costituito parte civile con l’avvocato Ubaldo Minelli. “Sei tu che hai dato un cazzotto a mio figlio” avrebbe detto, come emerge dagli atti, l’ex giocatore biancorosso che in aula aveva portato alcuni testimoni a sua difesa che avevano minimizzato il parlando di una “pacca sulla spalla”. Me il giudice di pace aveva ritenuto queste testimonianze “non credibili perché tutti gli altri testimoni avevano detto un’altra cosa”. Inoltre, agli atti era stata acquisita la certificazione medica che parlava di una “contusione del muscolo massetere dx, trauma contusivo facciale”, ovvero, per il giudice, una “lesione perfettamente compatibile con l’aggressione riferita dalla persona offesa”. L’ex giocatore aveva inoltre colpito anche il padre del minorenne che aveva cercato di difendere il figlio. (F.M.)

