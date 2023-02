Festival di Sanemo, pacco con proiettili e miccia vicino all'Ariston

10 febbraio 2023 a

Al Festival di Sanremo mancava un pacco bomba e puntualmente è stato trovato. Attimi di tensione nei pressi del Teatro Ariston. A circa cinquecento metri di distanza, in una traversa di via Fiume, è stato trovato un borsello sospetto. Secondo quanto riportano le agenzie, all'interno c'erano cartucce, una miccia e polvere pirica. Materiale potenzialmente esplosivo, ma privo di innesco e quindi innocuo. A trovare il borsello è stato un agente di polizia. La procura attende la prima relazione degli artificieri, ma ovviamente sono subito scattate le indagini per cercare di risalire a chi ha lasciato il pacco. Nei giorni che hanno preceduto il Festival, è stata aumentata la sorveglianza nel timore di possibili azioni degli anarchici che protestano contro il 41 bis ad Alfredo Cospito.

